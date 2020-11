L'actrice Ingrid Chauvin se sépare de son mari après 10 ans de vie commune

Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu ont décidé de mettre un terme à leur mariage. La star de la série «Demain nous appartient» l’a elle-même annoncé ce mercredi 10 novembre sur Instagram.

«Parfois nos vies ont besoin d’être complètement chamboulées, changées, réorganisées... Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent », a déclaré l'actrice sur Instagram. Cette séparation intervient quatre ans après la naissance de leur fils Tom en juin 2016. Avant cela, le couple apparaissait soudé malgré les terribles épreuves qu’il a dû traverser : une fausse couche en 2012, puis la perte de leur fille Jade décédée à cinq mois en raison d’une malformation cardiaque en 2014. Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu avaient ensuite espéré pouvoir adopter un enfant avant d’y renoncer en juin 2020.

Peut-être ce message, posté en août dernier par Thierry Peythieu, était-il en fait annonciateur de leur rupture : « Contre vents et marées… ne jamais oublier… que la famille c’est le plus important… que la famille c’est sacré… Contre vents et marées… ne jamais baisser les bras… ne jamais oublier les personnes qui vous aiment… véritablement… Contre vents et marées… la vie doit se terminer ensemble comme elle a commencé… », avait-il écrit.

Cette annonce de divorce coïncide ironiquement, hasard du calendrier, avec les événements de la fiction diffusée sur TF1... Le personnage de l'actrice dans «Demain nous appartient», alias Chloé Delcourt, a en effet annoncé son désir de demander le divorce avec Alex, campé par Alexandre Brasseur.

Dix ans d’amour

Ingrid Chauvin, 47 ans, et Thierry Peythieu s’étaient mariés en août 2011 à Lège Cap-Ferret. Leur rencontre avait eu lieu un an plus tôt sur le tournage de la série « Les Toqués », dans laquelle l’actrice jouait et Thierry Peythieu officiait en tant que premier assistant du réalisateur.

L’alchimie avait été immédiate. « Pourquoi lui ? J'ai le sentiment d'avoir trouvé mon double, l'homme dont je rêvais secrètement. La priorité, c'est notre couple, rester l'un avec l'autre en permanence. Deux heures sans lui et je suis perdue. On s'est même arrangés pour travailler ensemble », confiait à l’époque à Télé 7 Jours Ingrid Chauvin.