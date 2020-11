Tempête Alex : Julien Doré et une vingtaine de personnalités connues s’engagent pour les sinistrés

Le chanteur Julien Doré et une vingtaine de personnalités connues s’engagent pour les sinistrés des vallées des Alpes-Maritimes.

Plus d’un mois après la catastrophe naturelle qui a frappé le haut-pays niçois, la solidarité continue de s’organiser pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu.

Ce jeudi, le Secours Populaire Français a annoncé le lancement d’une tombola en ligne au profit des sinistrés des vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, ravagées le 2 octobre dernier par la tempête Alex. L’initiative, qui a pour objet de récolter des fonds est portée par Julien Doré, le chanteur qui a des attaches familiales à Saint-Martin-Vésubie.

Concrètement, le musicien ainsi qu’une vingtaine d’artistes ont accepté de se séparer de certains objets insolites ou rares. Comme l’humoriste Florence Foresti qui met en jeu le costume qu’elle portait lors d’une cérémonie des César ou encore le judoka Teddy Riner qui fait de même avec sa ceinture. C’est sur la plateforme www.karmadon.org que se déroule cette tombola solidaire. Parmi les artistes et sportifs solidaires, on retrouve également Michel Polnareff, Jean-Jacques Goldman, Isabelle Adjani, Nicola Sirkis, Angèle, Antoine Griezmann, Alain Chabat, Soprano, Nikos, Francis Cabrel, Louane, Eddy de Pretto, Nikola Karabatic ou encore Philippe Katerine.

Un milliard d’euros de dégâts

Les 21 et 22 novembre prochains, Julien Doré sera présent sur les lieux de la catastrophe aux côtés des bénévoles du Secours Populaire Français. Depuis la tempête, l’association a implanté des antennes dans les zones sinistrées à Saint-Martin-Vésubie et Breil-sur-Roya, notamment. En outre, une antenne mobile sillonne les vallées de la Vésubie et de la Tinée pour apporter un soutien aux personnes isolées. En effet, les besoins sont immenses, puisqu’environ 500 maisons ont été détruites ou endommagées et 14 ponts emportés. Certains villages comme celui de Tende par exemple restent coupés du monde. Le coût des dégâts dans ces vallées sinistrées est estimé à un milliard d’euros.