George Clooney : le jour ou l'acteur a donné un million de dollars à 14 amis

S’il est un acteur talentueux et un mari et père de famille aimant, George Clooney fait aussi preuve d’une grande générosité. Et il l’a prouvé à de nombreuses reprises. Comme ce jour où ce copain en or a donné un million de dollars en espèces à quatorze amis.

Un souvenir que le cinéaste, dont le prochain film «Minuit dans l'univers» sortira le 23 décembre sur Netflix, a relaté dans un long entretien accordé au magazine GQ aux Etats-Unis. En 2013, George Clooney était alors un cœur à prendre qui passait son temps à tourner, à voyager et à faire la fête avec ses proches. Une vie de célibataire loin de l'existence qu'il mène aujourd'hui auprès de sa femme, l’avocate libano-britannique Amal Alamuddin, et de ses jumeaux, Ella et Alexander.

George Clooney covers GQ's 25th annual Men of the Year issuehttps://t.co/fEuG1Asnmr — GQ Magazine (@GQMagazine) November 17, 2020

Il y a sept ans donc, l’ex-interprète de Doug Ross dans la série «Urgences» ne s’imaginait pas avoir une épouse, et encore moins des enfants. Sa fortune, il ne pensait pas qu’elle servirait un jour à subvenir aux besoins de sa famille. Lui songeait avant tout à gâter ses amis les plus chers et à profiter d’eux au maximum. C’est pourquoi il a voulu les remercier en leur donnant une grosse somme d’argent à chacun.

«J’ai pensé, ce que j’ai, ce sont ces gars qui, sur une période de trente-cinq ans, m’ont aidé d’une manière ou d’une autre. J’ai dormi sur vos canapés quand j’étais fauché. Ils m’ont prêté de l’argent lorsque j’étais en faillite. Ils m’ont aidé quand j’avais besoin d’aide au fil des ans», explique-t-il. Au lieu d’attendre «d’être renversé par un bus», par exemple, ou de les citer «dans (son) testament», George Clooney a préféré agir et joué les Père Noël avant l’heure. Un million de dollars, what else ?

Aujourd’hui encore, l’Américain n’hésite pas à financer des projets qui lui tiennent à cœur. En avril 2020, il a notamment, avec sa femme, offert plus d’un million de dollars pour soutenir la lutte contre l’épidémie de coronavirus.