Censurée, Marion Cotillard menace de quitter Instagram

Alors que de plus en plus de stars quittent les réseaux sociaux, Marion Cotillard pourrait bien, elle aussi, fermer son compte Instagram.

Un laconique « Hasta la vista » qui en dit long. Censurée par Instagram pour avoir posté une photo d’elle torse nu alors qu’elle était enfant, l’actrice oscarisée s’est empressée de manifester son mécontentement et son incompréhension.

« 15 jours après avoir posté une photo de moi enfant pour remercier les gens de m’avoir souhaité mon anniversaire... ceci est arrivé.... On vit une époque formidable. Hasta la vista », a écrit l’interprète de La Môme, alors qu'Instagram a décidé de supprimer sa publication pour cause de « nudité infantile ».

Une décision qui ne passe pas auprès de Marion Cotillard et qui révulse son mari Guillaume Canet, bien décidé à ne pas subir les foudres de la censure sans partager le fond de sa pensée.

Guillaume Canet soutient son épouse

Encore plus en colère, Guillaume Canet s’est lui aussi fendu d’un message et ne mâche pas ses mots. Soutenant sa compagne et la mère de ses deux enfants, le réalisateur interpelle Instagram : « Non mais vous êtes sérieux @instagram ? Vous avez vu la photo que vous censurez ? On marche sur la tête ! On voit à peine ses épaules... c’est quoi la prochaine étape ? », a posté l'acteur avant de critiquer vivement les pratiques commerciales d’Instagram.

« On parle des très nombreux comptes avec des gonzesses à poils qui montrent leur cul... Est ce que c’est parce que ce sont des comptes sponsorisés qui vous payent, que vous fermez vos gueules ? En gros il faut qu’elle vous donne combien @marioncotillard pour poster une photo d’elle enfant pour un anniversaire sans que vous qualifiez cela comme de la nudité enfantine... Il faut mettre que des photos en doudoune en fait ? Du coup il va falloir que vous remettiez quelques culottes à vos gagneuses ! A bon entendeur salut ! », conclut Guillaume Canet. Reste à savoir si le couple fera prochainement partie des stars qui désertent les réseaux.