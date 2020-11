Meghan Markle admet avoir fourni des informations personnelles pour l'écriture du livre sur son couple

En plein procès contre l'Associated Newspapers Limited, la société qui édite les tabloïds Mail On Sunday et MailOnline, Meghan Markle a révélé, dans les documents présentés à la cour, avoir joué un rôle dans l'écriture du livre «Finding Freedom». Une biographie publiée en août dernier et qui révèle de nombreuses indiscrétions sur son couple.

Si l'information a fait l'effet d'une bombe, c'est avant tout parce que Meghan Markle et le prince Harry avaient donné leur accord pour l'écriture mais avaient toujours pris leurs distance avec le livre, en n'évoquant jamais sa publication dans les médias. Mais face au mur dans le procès qui l'oppose à deux tabloïds britanniques qu'elle attaque pour avoir publié des extraits d'une lettre privée écrite à son père, Meghan Markle a préféré reconnaître avoir communiqué quelques détails personnels aux auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand.

L'épouse du prince Harry a expliqué via son équipe juridique que la seule raison pour laquelle elle avait accepté de partager certaines informations est pour éviter que le détail de ses relations tendues avec son père ne soient pas fidèles à la réalité.

Les avocats de la duchesse de Sussex ont néanmoins précisé qu'elle n'avait pas directement parlé aux auteurs, mais qu'elle s'était assurée qu'une «tierce personne» leur donne certaines informations. Ils ont également ajouté que le couple n'a eu aucun droit de regard et n'a pas touché d'argent sur les ventes du livre.