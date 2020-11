L'acteur oscarisé Mahershala Ali explique pourquoi il refuse catégoriquement de tourner des scènes de sexe

Invité à participer au podcast du rappeur Common, l'acteur oscarisé Mahershala Ali a expliqué pourquoi les spectateurs ne le verront jamais dans une scène de sexe.

Dans l'épisode, l'acteur américain doublement oscarisé explique qu'il a failli refuser de jouer dans «L'Etrange Histoire de Benjamin Button» de David Fincher en 2009. «Mon agent de l'époque m'a appelé et m'a dit 'Mahershala, t'as le rôle'. Et j'ai répondu, il n'y a qu'un problème : il y a cette scène de sexe où les personnages [Tizzy et Queenie, interprétée par Taraji P. Henson] s'embrassent. S'il y a une scène de sexe, je ne peux pas le faire».

Une question de religion

La raison de ce refus catégorique : «Une question de respect envers ma religion», a expliqué Mahershala Ali. Il y a 21 ans, l'acteur s'est en effet converti à l'Islam, devenant ainsi le tout premier acteur de confession musulmane à être récompensé aux Oscars en 2016 pour son second rôle dans «Moonlight» de Barry Jenkins.

Si David Fincher a accepté de couper cette scène de sexe, d'autres réalisateurs se sont montrés moins conciliants. L'année dernière, l'acteur âgé de 46 ans a ainsi refusé un rôle dans la série «The Deuce». «Je leur ai demandé 'Est-ce que vous pensez que mon personnage devra avoir une vie sexuelle et le montrer ?' Ils ont répondu oui. Donc j'ai dû refuser !»

Mahershala Ali sera prochainement de retour sur les écrans : il a été choisi pour succéder à Wesley Snipes et reprendre le rôle de Blade, un anti-héros mythique de l'univers Marvel.