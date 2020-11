L'adorable cadeau de George, Charlotte et Louis pour l'anniversaire de mariage de la reine Elizabeth et du prince Philip

Pour le 73e anniversaire de mariage de la reine Elizabeth II et du prince Philip, les trois enfants du prince William et de Kate Middleton, George, Charlotte et Louis ont confectionné un touchant cadeau, entièrement fait de leurs mains.

Sur une photo prise par le photographe Christopher Jackson et dévoilée par le palais de Buckingham, Elizabeth II et le prince Philip découvrent, attendris, la carte d'anniversaire réalisée par leurs trois arrière petits enfants.

Sur cette très grande carte, on aperçoit un «73» multicolore accompagné de trois ronds multicolores. Tandis que devant eux, s'étale toute une série de carte reçue par la monarque de 94 ans et son époux, âgé de 99 ans.

Agés de 7 ans et demi, 5 ans et demi et 2 ans et demi, les trois enfants du prince William et de Kate Middleton ont certainement offert le plus beau cadeau à leurs arrière grands-parents.

En ce vendredi 20 novembre 2020, le couple royal a célébré donc leurs noces de fonte.

Car le 20 novembre 1947, la fille aînée du roi George VI épousait, en l’abbaye de Westminster, l’homme dont elle était tombée amoureuse à l'âge de 13 ans.