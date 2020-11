Le prince William et Kate Middleton en deuil : leur chien Lupo est mort

Il partageait leur vie de famille depuis de nombreuses années. Dimanche 22 novembre, le prince William d'Angleterre et son épouse Catherine (Kate) Middleton ont annoncé la mort de Lupo, leur chien. Une nouvelle qui était abondamment commentée dans la presse britannique ce lundi.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition de notre chien, mort au cours du week-end dernier. Lupo a toujours été au coeur de notre famille depuis neuf ans et il va tellement nous manquer», ont ainsi écrit le prince William et Kate Middleton sur le réseau social Instagram pour annoncer la triste nouvelle.

Lupo, un cocker spaniel anglais, race typiquement britannique, était né en décembre 2011 et appartenait au départ aux parents de Kate. Il était une figure incontournable des photos de la famille royale britannique, et était notamment connu pour être apparu sur le tout premier portrait du prince George, posant fièrement de sa robe noire aux côtés du duc et de la duchesse de Cambridge.

Sur sa page Wikipédia, on apprend par ailleurs que Lupo signifie «Loup» en italien et que le chien royal avait été dénommé ainsi en l'honneur de l'arrière-grand-mère de Kate, Olive Christiana Middleton née Lupton, qui avait fait graver des loups sur plusieurs cimiers, c'est-à-dire des ornements d'apparat parfois utilisés dans certaines familles.

Elizabeth II n'aimait pas Lupo

Malgré sa bonne éducation et son pedigree, Lupo n'était pourtant pas vraiment apprécié de la reine Elizabeth, explique en effet Voici.

Le magazine, se basant lui-même sur les informations du quotidien DailyMail, explique ainsi que la reine d'Angleterre est très attachée à ses chiens corgis depuis des décennies.

Or, Lupo était interdit de séjour à Sandringham, la demeure où la famille royale britannique a pour habitude de passer les fêtes de Noël, parce que la monarque craignait que Lupo puisse y créer des dégâts, comme d'autres chiens étrangers avant lui.

Mais Kate Middleton et le prince William considérant Lupo comme un membre à part entière de leur famille, n'ont pas hésité à le défendre bec et ongles pour faire accepter leur fidèle compagnon par la reine, et cela jusqu'à obtenir gain de cause.