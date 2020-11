Iris Mittenaere fait une blague osée sur sa sexualité avec son compagnon

Iris Mittenaere est une femme pleine d’humour et de franchise. Lors d’une session de questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram, l’ancienne Miss France a fait une allusion coquine à sa vie sexuelle avec son compagnon, Diego El Glaoui.

Alors qu’un fan lui fait part de son désarroi face à des voisins trop bruyants qui font «l’amour intensément tous les soirs ou presque», Iris Mittenaere a répondu du tac-au-tac avec beaucoup d’humour et de malice. «Ouais, on est désolés avec Diego», lâche-t-elle sur Instagram dans le plus grand des calmes, avant de changer de sujet et de compatir avec son interlocuteur en expliquant que, quand elle logeait dans l’appartement des Miss France, «il y avait un couple qui hurlait tous les soirs !».

© capture d'écran Instagram/Iris Mittenaere

Ce n’est pas la première fois qu’Iris Mittenaere évoque sa vie sexuelle dans la sphère publique. En avril dernier, en plein confinement, l’ancienne reine de beauté avait pris part à un live sur le compte Instagram de l’humoriste Jarry. Ce dernier lui avait demandé si «c’était mieux» avec ses anciens compagnons, Kev Adams et Anthony Colette. Une question à laquelle elle avait répondu avec, encore une fois, beaucoup de malice.

«Non, je ne me suis jamais dit ça. Sauf que c'était un peu plus court. C'est tout... Je ne suis pas mécontente de ce que j'ai en ce moment», avait-elle rétorquée avant de s’excuser auprès de ses anciens partenaires susceptibles de «lui faire la gueule» pour cette sortie médiatique qui avait fait beaucoup parler à l’époque.