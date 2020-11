Miley Cyrus témoigne avec franchise de ses addictions pendant le confinement

Dans une interview accordée à Apple Music, Miley Cyrus est revenue sur ses addictions à l'alcool et autres drogues et ses rechutes, notamment durant le confinement.

L’animateur Zane Lowe a précisé que pendant la pandémie de Covid-19, l’artiste avait rompu son abstinence et bu de l'alcool, mais qu'elle était actuellement sobre depuis deux semaines.

«Je me rends compte que je suis maintenant de nouveau sobre, deux semaines de sobriété, et j'ai l'impression d'avoir vraiment accepté ce moment et l'une des choses que j'ai l'habitude de dire c'est : «Ne soyez pas furieux, soyez curieux». Alors ne soyez pas en colère contre vous-même, mais demandez-vous plutôt : "Que s'est-il passé ?"», a déclaré la jeune femme.

Miley Cyrus dit avoir compris qu'elle n'était «pas une personne modérée», et a ainsi décidé d'éliminer complètement l'alcool de son style de vie.

Un choix qu'elle estime totalement personnel. «Je ne pense pas que tout le monde doive être sobre, chacun doit faire ce qu'il y a de mieux pour lui», a-t-elle déclaré. «Je n'ai pas de problème avec l'alcool, j'ai un problème avec les décisions que je prends une fois que je dépasse ce niveau... Je deviens très impulsive», a-t-elle ajouté.

La chanteuse a également confié qu'elle était une personne très volontaire malgré tout et que le jour où elle se décidait à arrêter, elle y parvenait.

«Ce n'est jamais le bon moment»

La chanteuse s'est également ouverte sur les changements survenus dans sa vie au cours des dernières années, y compris son divorce avec Liam Hemsworth et le feu de forêt dévastateur qui a détruit leur maison à Malibu, contestant le fait qu'il y ait un «bon moment» pour chaque chose.

«Ce n'est jamais le bon moment pour votre maison de brûler, ce n'est jamais le bon moment pour divorcer, ce n'est jamais le bon moment pour votre grand-mère de mourir», a déclaré Miley Cyrus. «Cela va arriver quand cela arrivera. Ce ne sera pas facile».

La jeune femme de 28 ans a ensuite expliqué comment elle s'était autorisée à ressentir des émotions récemment, disant qu'elle débranchait tous ses appareils pour vivre sa solitude chez elle.

«C'est atroce. Je l'ai fait durant trois nuits, j'ai sangloté et je me sentais si bien le lendemain. Nous vivons dans une société où on nous dit de compartimenter et je ne peux tout simplement pas le faire.»

Dans une autre interview accordée à Variety, la jeune star a parlé de sa décision d'éviter les substances encore plus dures, expliquant avoir arrêté depuis six mois.

«En comprenant le passé, nous comprenons le présent»

Expliquant que sa décision de devenir sobre est venue après avoir pensé à sa mère, Tish Cyrus, la chanteuse a poursuivi :«Ma mère a été adoptée et j'ai hérité de certains des sentiments qu'elle avait, des sentiments d'abandon et de vouloir prouver que vous êtes recherché et précieux».

«En comprenant le passé, nous comprenons le présent et l'avenir beaucoup plus clairement. Je pense que la thérapie est géniale», a-t-elle souligné. «Ce que j'aime, c'est de me réveiller 100% du temps. Je ne veux pas me réveiller étourdie. Je veux me réveiller en me sentant prête.»

«Cela a été très important pour moi au cours de la dernière année de vivre un style de vie sobre, car je voulais vraiment peaufiner mon art.»