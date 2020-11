Crash de Romain Grosjean : soulagée, sa femme Marion Jollès publie un message émouvant

Victime dimanche d’une sortie de piste dans les premiers virages du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a échappé de peu à la mort. Alors que le pilote de Formule 1 devrait sortir ce mardi de l’hôpital, sa femme Marion Jollès a fait part de son soulagement après ce terrible accident.

Choquée en voyant les images, elle était restée silencieuse, préférant passer les heures qui ont suivi le drame à veiller sur celui avec qui elle est mariée depuis 2012. Désormais rassurée, la journaliste et animatrice a tenu à réagir et a publié un tendre message sur son compte Twitter.

«Une fois que l’on a dit les mots urgents, les mots utiles, pour protéger nos enfants, les autres manquent pour nous-mêmes. Heureusement, les boucliers d’amour sauvent les super-héros», a-t-elle écrit, souhaitant aussi rassurer les fans du pilote Haas.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020