La ferme de la famille de Jennifer Lawrence ravagée par les flammes

L'incident s’est produit dans la soirée du vendredi 27 novembre. Un incendie s’est déclaré dans la ferme familiale de l’actrice Jennifer Lawrence. Géré par son frère, cet établissement servait de camp de vacances pendant la période estivale et de refuge pour les animaux.

Le Camp Hi-Ho a annoncé la nouvelle samedi, via un post sur les réseaux sociaux : «C’est avec le cœur lourd que nous confirmons la nouvelle que nous avons perdu notre grange la nuit dernière dans un terrible incendie», se désole la direction du camp. «Nous sommes profondément reconnaissants qu’aucune personne ni aucun animal n’ait été blessé.»

Selon les informations du média local WYKL News, reprises par Page Six, une trentaine de pompiers et six camions étaient mobilisés pour éteindre les flammes, et selon TMZ, le centre équestre pour enfants, des bureaux, un espace de rangement du matériel agricole, un espace dédié à l’artisanat et l’infirmerie seraient partis en fumée.

Ce camp de vacances du Kentucky est dirigé par le frère de Jennifer Lawrence, Blaine Lawrence, rapportent les médias américains. Le gérant du Camp Hi-Ho a immédiatement promis à sa communauté de tout faire pour que le ranch puisse rouvrir au public l’été prochain. Il demande tout de même aux internautes de faire des dons pour financer la reconstruction.