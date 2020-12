Ellen Page devient Elliot Page et annonce être transgenre

Ne l'appelez plus Ellen. Mondialement connue pour son rôle principal dans «Juno» (2007), dans lequel elle incarnait une adolescente confrontée à une grossesse imprévue lui valant une nomination aux Oscars, l'actrice canadienne Ellen Page a fait son coming out transgenre. Se revendiquant à présent comme un homme, le comédien a ainsi choisi d'ajuster son prénom et demande à se faire appeler Elliot.

La star de la série «The Umbrella Academy», âgée aujourd'hui de 33 ans, a décidé de partager cette nouvelle auprès de ses nombreux fans, de façon directe sur les réseaux sociaux.

«Hello les amis», écrit-il en préambule, «je voulais partager avec vous que je suis trans, et que mes pronoms sont désormais il/Ils et que mon nom est Elliot».

«Je suis heureux»

«Je suis heureux et je me sens chanceux d'en être là ce stade de ma vie», poursuit-il.

«Je demande aussi de la patience. Ma joie est réelle mais fragile. La vérité est, que bien que je me sente profondément heureux en ce moment et que je sais que je suis privilégié, je suis aussi effrayé. J'ai peur des gens intrusifs, de la haine, 'des blagues' et de la 'violence'.»

Puis la longue missive d'Elliot Page se fait politique, puisqu'il adresse un message aux dirigeants hostiles et, d'une façon générale, à ceux qui s'en prennent aux personnes trans.

«Les statistiques sont sidérantes. La discrimination envers les personnes trans est omniprésente, insidieuse et cruelle, avec des conséquences horribles. Rien qu'en 2020, 40 personnes transgenres ont été tuées, la plupart étant des femmes noires et latines», insiste-t-il.

«J'aime être queer. Et plus j'accepte pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon coeur se remplit de joie et plus je m'épanouis.»

«A tous les trans qui doivent vivre avec le harcèlement, le dégoût de soi, les abus et les menaces de violence chaque jour, je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour que le monde soit meilleur. Merci de m'avoir lu et tout mon amour», conclut-il.