George Clooney révèle son étonnant secret pour se coiffer parfaitement

George Clooney a révélé son étonnant secret pour rester impeccablement coiffé malgré le confinement et la fermeture des salons.

Contrairement à ses collègues d’Hollywood, l’acteur ne fait appel à aucun coiffeur renommé. «Je me coupe les cheveux tout seul depuis 25 ans. Mes cheveux sont comme de la paille, ils sont donc faciles à couper, on ne peut pas vraiment se rater», a-t-il expliqué sur le plateau de CBS Sunday Morning.

George Clooney a ensuite révélé utiliser un Flowbee, une tondeuse-aspirateur, vestige des années 1980. A l’époque, l’engin avait connu un énorme succès au téléachat américain avant de tomber en désuétude et de devenir un objet de moquerie… Excepté pour George Clooney.

Actor/director George Clooney tells @thattracysmith that he's been cutting his own hair for years - by using the Flowbee haircutting machine https://t.co/SWYT8pFC8h pic.twitter.com/bKepm5LQCM

Même l’animatrice de l’émission a du mal à imaginer le sex-symbol utilisant une tondeuse-aspirateur pour parfaire sa coupe de cheveux : «Arrêtez, vous ne l’utilisez pas !». «Mes coupes ne prennent pas plus de deux minutes. Ca fonctionne», assure George Clooney, indiquant que sa coupe actuelle «c’est du Flowbee».

La confession de la star a suscité l’hilarité depuis sa diffusion. A tel point que même la production de son prochain film «Minuit dans l’univers», dont il faisait la promotion, s’en amuse : «Nous ne pouvons ni confirmer ni réfuter l’utilisation d’un Flowbee sur le tournage».

We can neither confirm nor deny the use of a Flowbee on the set of #TheMidnightSky. pic.twitter.com/op7gt5rLyH

— The Midnight Sky (@midnightskymov) November 29, 2020