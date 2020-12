Miley Cyrus avoue qu'«elle aimera toujours» son ex Liam Hemsworth dans une tendre interview

Lors d'une interview radio chez Howard Stern, Miley Cyrus a évoqué son histoire avec son grand amour de jeunesse, Liam Hemsworth, et leur divorce compliqué.

Le couple s'est séparé après dix ans de relation et huit mois de mariage. Et pour la chanteuse, dont le dernier album «Plastic Hearts», est sorti le 27 novembre dernier, la cause de son divorce est la relation conflictuelle qu'elle entretenait avec son ex-mari malgré l'amour qu'elle lui porte encore.

«Nous étions ensemble depuis nos 16 ans. Je ne sais pas si nous avions vraiment pensé que nous allions nous marier. Il y avait trop de conflits (...) Lorsque je rentre à la maison, je veux me lier à quelqu'un. Je ne veux pas de drames ou me battre», a-t-elle détaillé avant de poursuivre en faisant une tendre déclaration à son ex. «Je l'aime vraiment et je l'ai vraiment aimé, très, très fort, et je l'aime encore, et je l'aimerai toujours».

Depuis son divorce, la star américaine a été en couple avec le chanteur Cody Simpson, dont elle s'est séparée l'été dernier.