Selena Gomez en couple avec Jimmy Butler, la star NBA du Heat de Miami ?

Actuellement célibataire, Selena Gomez aurait été aperçue en compagnie de Jimmy Butler, la star du club du Heat de Miami en NBA, à plusieurs reprises.

Selon le site américain du Miami Herald, la chanteuse et le basketteur auraient été vus ensemble en train de dîner dans un restaurant new-yorkais. Ce qui a donné naissance à une rumeur d’un début de relation entre eux. Un autre site américain, spécialisé dans les potins de stars, E! News, a mené son enquête sur le sujet. Et il semblerait que rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que Selena Gomez et Jimmy Butler se soient rapprochés au point de former un couple. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un début de commencement de quelque chose.

« Elle a retrouvé Jimmy à plusieurs reprises pour des rendez-vous, et elle pense que c’est un mec bien. Ils ont pas mal traîné ensemble quand Selena venait à New York. Jimmy l’a invité à aller dîner et ils ont passé un bon moment à chaque fois », explique une source à E! News. «Cela reste très simple et elle est plutôt ouverte à l’idée de voir comment leur relation peut évoluer, mais il n’y a rien de concret pour le moment», poursuit cette même source.

Selena Gomez est célibataire depuis quelques temps maintenant, la crise sanitaire mondiale ne facilitant pas les rencontres et les flirts. Mais la chanteuse apprécierait pleinement le fait d’être seule pour le moment, et de prendre son temps. Nul doute que les tabloïds américains vont être désormais à l’affût de leurs moindres faits et gestes.