Liam Hemsworth : sa réaction aux commentaires de Miley Cyrus sur leur mariage

Après les confessions de Miley Cyrus sur l’échec de son mariage avec Liam Hemsworth, la réaction de ce dernier se faisait attendre. Mais le comédien est apparemment passé à autre chose.

Selon le site américain etonline.com, Liam Hemsworth ne serait ni contrarié, ni gêné par les propos de son ex-épouse après que celle-ci ait exposé les raisons de leur séparation lors d’une interview radio avec Howard Stern. «Nous étions ensemble depuis nos 16 ans. Je ne sais pas si nous avions vraiment pensé que nous allions nous marier. Il y avait trop de conflits (...) Lorsque je rentre à la maison, je veux me lier à quelqu'un. Je ne veux pas de drames ou me battre», avait-elle expliqué alors.

Des propos qui auraient laissé Liam Hemsworth complètement indifférent, selon une source cité par le site américain. «Il n’est pas contrarié par la récente interview de Miley Cyrus où elle dit qu’il y a avait trop de conflits dans leur mariage. Liam a été très affecté après leur première rupture, mais il est passé à autre chose aujourd’hui, et il est très heureux avec Gabriella (Brooks, ndlr) », explique cette source. «Il est très traditionnel et Gabriella partage les mêmes valeurs que lui et s’entend à merveille avec sa famille. Leur relation est détendue et ils partagent une éducation et un passé très similaires», poursuit-elle.

Liam Hemsworth est en couple avec le top australien de 23 ans depuis bientôt un an, et semble très heureux. Il n’a manifestement aucune intention de donner de l’importance aux propos tenus par son ex-épouse. Et c’est probablement mieux comme ça.