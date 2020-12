Matthew McConaughey dénonce l'hypocrisie d'Hollywood après la défaite de Donald Trump

Invité du podcast de Russell Brand «Under the skin», Matthew McConaughey a fait part de son dégoût face à la réaction des élites hollywoodiennes vis-à-vis des électeurs de Donald Trump, après la défaite de ce dernier aux élections présidentielles américaines.

La star de la série True Detective et du film Interstellar regrette notamment la condescendance des élites d’Hollywood envers les électeurs conservateurs, et dénonce leur hypocrisie face aux difficultés des électeurs de Donald Trump à accepter les résultats de l’élection.

Quand Russell Brand lui demande s’il ressent une tendance au sein de l’industrie du divertissement à condamner sans ménagement les citoyens qui ont voté pour le Brexit ou pour Donald Trump en les traitant d’idiots, Matthew McConaughey répond par l’affirmative. «Il y a beaucoup de personnes du côté de cette gauche anti-libérale qui se montrent condescendantes, infantilisantes, et arrogantes envers 50% de la population», explique le comédien, qui pointe du doigt que cette attitude empêche toute réconciliation entre la droite et la gauche.

Selon Matthew McConaughey, certains de ses collègues à Hollywood ont trop rapidement oublié leur propre réaction au moment de l’élection de Donald Trump en 2016. «Ils étaient totalement dans le déni», affirme-t-il, avant de préciser que les électeurs du parti Républicain vivent aujourd’hui la même chose, et que cela peut se comprendre. «Il semblerait que Joe Biden soit notre prochain président. Et maintenant, c’est la droite qui est en plein déni, parce qu’ils sont abreuvés de fake news. Et je le comprends (…) plus personne ne sait quoi croire, n’est-ce pas ? Donc ils tentent le tout pour le tout (en contestant la victoire de Biden, ndlr) », précise l’acteur.

Pour lui, il serait primordial de changer les rapports de force en politique entre les Démocrates et les Républicains, afin de trouver un terrain d’entente au centre, avec l’espoir de recréer le dialogue entre deux bords que se sont énormément éloignés ces dernières années, et ne semblent plus en mesure d’accepter le compromis. «J’ai l’impression que ce serait bien de dire : ‘Devenons agressivement centriste. Je vous mets au défi de le faire’», souligne Matthew McConaughey.