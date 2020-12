Mort de Naya Rivera : la photo émouvante de son ex-mari avec leur fils

Suite au décès de Naya Rivera, c’est son ex-mari Ryan Dorsey qui s’occupe à plein temps de leur fils, Josey. Et c’est ensemble qu’ils préparent le premier Noël du petit garçon sans sa maman.

Le comédien semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour que Josey passe de bonnes fêtes de fin d’année malgré la tragédie vécue il y a quelques semaines de cela. Ryan Dorsey a d’ailleurs publié une photo sur Instagram, sur laquelle il tient son fils dans ses bras pour une mission de la plus haute importance : accrocher l’étoile en haut du sapin.

L’acteur a accompagné le cliché d’un commentaire à la fois émouvant, et drôle : «Joyeuses fêtes à tous. Toi, toi, et même toi, vous tous. Je ne vous souhaite rien d’autre que le bonheur. A part toi. C’est à toi que je parle 2020. #JeT'em*****2020».

Le 17 novembre dernier, Ryan Dorsey a porté plainte contre le comté de Ventura, où Naya Rivera s'est noyée, et contre le United Water Conservation District et Parks and Recreation Management, rapporte le site américain eonline.com. Alors qu’il doit aujourd’hui gérer la détresse émotionnelle de son fils, traumatisé par la noyade de sa mère en sa présence, le comédien dénonce l’absence de prévention et d’informations accessibles aux personnes se rendant sur le lac Piru où plusieurs incidents mortels ont déjà été recensés ces dernières années.

«Il n'y a pas un seul signe avertissant des forts courants du lac, des vents forts, des profondeurs d'eau changeantes, (...). Il n'y a pas de panneaux avertissant les visiteurs des dangers de la baignade dans le lac, de porter des gilets de sauvetage lorsqu'ils nagent ou font du bateau», précise-t-il à propos de sa plainte, avant d’évoquer le manque évident d’équipement à bord de l’embarcation louée par son ex-épouse où il n'y avait ni «échelle accessible en toute sécurité, corde, ancre, d'une radio ou tout mécanisme de sécurité pour empêcher les nageurs d'être séparés de leur embarcation».