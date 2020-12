Larsa Pippen provoque le divorce d’un joueur NBA

Autrefois meilleure amie de Kim Kardashian, Larsa Pippen, l’ex-épouse de la star NBA Scottie Pippen, fait une nouvelle fois parler d’elle après avoir été aperçue main dans la main avec un joueur de la ligue américaine de basketball, Malik Beasley.

Le problème est que ce dernier est officiellement marié avec le top model Instagram, Montana Yao. Avec laquelle il a un enfant. Le cliché publié dans la presse a été pris le 23 novembre dernier, à Miami. Selon le site américain TMZ, la femme de Malik Beasley s’est sentie trahie par son mari après avoir découvert la photographie sur les réseaux sociaux. Et elle vient de demander officiellement le divorce, rapporte une source au site eonline.com. Montana Yao et l’arrière des Timberwolves s’étaient rencontrés en 2018, avant de se marier en mars dernier.

La même source affirme que Larsa Pippen, 46 ans, pensait – à juste titre d'ailleurs – que le joueur de 24 ans était sur le point de se séparer de son épouse, sans se douter que tout cela allait précipiter leur divorce. «Elle pensait que Malik avait déjà entamé les procédures de divorce et qu’elle ne faisait rien de mal en sortant avec lui. Larsa et Malik sont toujours en contact et ont déjà prévu de se revoir une fois que la polémique sera retombée», poursuit cette source.

Il y a quelques semaines, Larsa Pippen avait déjà fait parler d’elle en affirmant que Kanye West avait décidé de l’écarter de son ex-meilleure amie, Kim Kardashian, en raison d’une relation qu’elle aurait entretenue avec Tristan Thompson, lui aussi un joueur NBA, qui est accessoirement le père de la fille de Khloé Kardashian.