L’astuce minceur de Katy Perry fait son effet sur TikTok

Un bel effet de surprise. L’auteur-compositrice-interprète Katy Perry a posté hier une vidéo pleine d’autodérision sur son compte TikTok et reçoit la palme de l'humour.

Pas toujours facile de perdre les kilos post-grossesse. Maman d’une petite fille depuis août dernier, Katy Perry semble avoir de son côté retrouvé la ligne. Très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour inciter ses concitoyens américains à voter, la trentenaire a posté ces derniers jours quelques clichés de plats faibles en calories. Faut-il y voir là son secret minceur ? Rien n’est moins sûr. Dans une vidéo postée lundi sur TikTok, qui cumule déjà près de 5 millions de vues, Katy Perry a vendu la mèche.

On y voit la star américaine dans un imperméable bleu électrique soulignant sa taille, se déhancher avec glamour dans l’allée d’un showroom. Contre toute attente et avec une sacrée dose d’autodérision, la trentenaire soulève son manteau pour y dévoiler une gaine couleur chair digne de nos grands-mères. Une prestation accompagnée du tube « Whatever Lola wants » qui n’est pas passée inaperçu auprès de ses fans.

Alors que dans la lignée du mouvement No Make-Up, de plus en plus de stars se dévoilent telles qu’elles sont, révélant leurs imperfections sans rougir, le sens de l’humour de la compagne d’Orlando Bloom a été largement salué : « On s’attendait à tout sauf à ça... bravo pour l’humour », « J’adore son humour », peut-on notamment lire entre autres messages élogieux, parmi les « Queen of my heart », « Queeeen », « Perfect ». Un sans faute qui lui vaut assurément la palme de l'humour.