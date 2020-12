A 62 ans, Madonna fait comme tout le monde pour son premier tatouage

Il n’y a pas d’âge pour se faire tatouer. A 62 ans, Madonna a partagé sur son compte Instagram les photos de son premier dessin de peau... simple, efficace, classique.

La star américaine qui a habitué son public à toutes les excentricités possibles - apparaissant au fil de sa carrière en vierge débridée, en sublimes corsets signés Jean Paul Gaultier ou encore en jetant sa petite culotte dans la foule en 1987 - joue dans l’intimité la carte de la sobriété. Pour ce premier tatouage, l’interprète de « Like a Virgin » fait même comme tout le monde.

Un tatouage en hommage à sa famille

Simple et efficace. La madone s’est en effet fait inscrire sur la peau les lettres « LRDMSE » à l'intérieur du poignet gauche. Pas question d’y voir un étrange mantra, il s’agit là de la première lettre du prénom de ses six enfants : Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stella et Esther. Un tatouage finalement très classique que la chanteuse a dévoilé dans une série de clichés accompagnés de la mention « Inked for the very first time…. #family ».

Une première séance de tatouage que l’artiste a d’ailleurs partagée dans son intégralité à travers une série d’une dizaine de photos. Outre le résultat final tenant en six lettres, Madonna y apparaît masquée, allongée et les yeux rivés au plafond, tendant son avant-bras au tatoueur à l’œuvre, mais révèle aussi un autre dessin… de rose cette fois. Madonna serait-elle déjà piquée par le virus du tatouage, et présenterait-elle le modèle de son prochain dessin de peau ? Affaire à suivre.