Michael Jordan : son club de golf utilise des drones pour livrer de l'alcool aux joueurs directement sur le parcours

C’est le grand luxe. Propriétaire d’un club de golf en Floride, Michael Jordan prodigue un service très particulier à ses membres, avec la possibilité de se faire livrer à boire et à manger via des drones directement sur le fairway.

Selon le site américain TMZ, ce club de golf baptisé The Grove XXIII (le fameux "chiffre 23" de son maillot des Bulls) inauguré en 2019 a décidé de remplacer les voiturettes qui, autrefois, faisaient le tour du parcours pour fournir à boire et à manger aux joueurs, par des drones. Et les vidéos de ces livraisons aériennes font désormais le buzz sur les réseaux sociaux. Des images relayées, par exemple, par la joueuse de tennis professionnelle Caroline Wozniacki. Ou les sites spécialisés.

Michael Jordan's course, The Grove XXIII... well its just the future!! Spent all morning trying to book on here!





