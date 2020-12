Benjamin Castaldi : découvrez la somme colossale qu'il a déboursée pour ses trois divorces

Pour le meilleur et pour le pire. S’il file aujourd’hui le parfait amour avec son épouse Aurore Aleman avec qui il a eu un petit garçon né en août, Benjamin Castaldi a été marié à trois reprises par le passé. Et ses divorces lui ont coûté cher.

Sur le plateau de l’émission «Touche pas à mon poste» sur C8, le chroniqueur a dévoilé mercredi la somme qu’il a dû payer en pension alimentaire et autres défraiements, alors que Cyril Hanouna venait de le taquiner en affirmant qu’il avait «perdu 270.000 euros avec ses femmes». Ce à quoi Benjamin Castaldi a répondu : «Non, beaucoup plus, beaucoup plus».

Le fils de Jean-Pierre Castaldi s’est marié pour la première fois en 1993 avec Valérie Sapienza avec qui il a eu Julien et Simon, nés respectivement en 1996 et 2000. Le couple divorça en 2001. Quelques mois plus tard, il épousa l’animatrice Flavie Flament, mère de son fils Enzo, qu’il quitta finalement en 2006. En 2011, il a dit oui à la journaliste Vanessa Broussouloux. Une histoire d’amour qui dura cinq ans.

Au total donc, trois mariages soldés par trois divorces qui lui auraient coûté pas moins de... 7 millions d’euros. «Cyril, je payais plus de 300.000 euros de pension par an», a précisé Benjamin Castaldi à l’animateur de TPMP, avant d’ajouter : «On a eu des enfants, il faut assumer derrière». En revanche, il n’a pas dit quelle était l'ex qui lui avait demandé le plus d’argent... Un parfait gentleman, ce Benji.