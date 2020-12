George Clooney hospitalisé après avoir perdu 12 kilos

Les fans de George Clooney attendent avec impatience la sortie de son prochain film «Minuit dans l’univers», disponible sur Netflix dès le 23 décembre. Le réalisateur qui interprète aussi le rôle principal, a révélé avoir été hospitalisé après avoir perdu 12 kilos pour les besoins du film.

Dans ce long-métrage, l’acteur incarne un scientifique solitaire atteint d’un cancer incurable. Pour coller au plus près de son personnage, il a décidé de suivre un régime drastique sans avoir vraiment conscience qu’il pouvait mettre sa vie en danger. «Je pense que j'ai essayé de perdre du poids trop rapidement, et que je n'ai probablement pas pris assez soin de moi», a expliqué ce papa de jumeaux dans une interview paru mercredi dans The Mirror.

Résultat, à quelques jours du début du tournage, à l’automne 2019, l’Américain de 59 ans a été hospitalisé en urgence suite à des douleurs abdominales. Les médecins ont été formels : il souffrait d’une pancréatite, une inflammation du pancréas qui, si elle n’est pas correctement soignée, peut être mortelle.

Mais George Clooney a repris des forces, et a pu se lancer corps et âme dans «son plus gros projet» au cinéma avec un tournage difficile, notamment sur un glacier en Finlande. «Il m'a fallu quelques semaines pour aller mieux et en tant que réalisateur, ce n'est pas si facile parce qu'il faut de l'énergie», explique-t-il, ajoutant que cette expérience «l’a certainement aidé pour le personnage».