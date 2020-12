Pippa Middleton enceinte de son second enfant

Grande nouvelle à Buckingham. Pippa, la soeur cadette de Kate Middleton et son époux James Matthews attendent un second enfant.

Si la nouvelle n'a pas encore été confirmée par les deux principaux interessés, le couple serait «enchanté» à l'idée de donner un petit frère ou une petite soeur à Arthur, né le 15 octobre 2018, selon la «Page Six» du New York Post. «C'est une nouvelle fantastique en cette année difficile. Toute la famille est ravie», a ainsi révélé une source proche du clan au site américain.

EXCLUSIVE: Pippa Middleton pregnant with baby No. 2 and 'thrilled' https://t.co/XdoOwtqL8q pic.twitter.com/BykAL8eFxG

— Page Six (@PageSix) December 14, 2020