Miss France : Maëva Coucke explique pourquoi elle regrette d'avoir été en couple l'année de son élection

Devenue Miss France en décembre 2017, Maëva Coucke était en couple au moment de son élection. Une situation compliquée qui l’a empêché de profiter pleinement de son année couronnée.

Alors que le célèbre concours de beauté fêtera son centenaire le 19 décembre prochain sur TF1 lors d’une grande cérémonie organisée au Puy-du-Fou, Maëva Coucke est revenue sur son année difficile en tant que Miss France 2018 dans une interview accordée à Paris Match. La jeune femme explique notamment comment sa relation avec son ex-compagnon a totalement gâché son expérience.

«C'est le plus grand regret que j'ai de mon année de Miss France. Lorsque j'ai été élue, j'étais en couple», explique-t-elle, avant de préciser : «Ce garçon s'est énormément moqué de moi, mais on est toutes passées par là. J'étais amoureuse et j'ai aussi envie de dire bête, même si ce n'est pas le mot à employer. J'ai vécu mon année en ayant une peine de cœur parce que je n'étais pas bien, que ça se passait très mal avec lui. Ça m'a parfois vraiment miné le moral».

«C'est dommage car je n'ai pas profité de certains moments que m'offrait Miss France. J'avais des choses en tête qui me chagrinaient. J'aurais dû dire stop bien avant pour pouvoir profiter pleinement de mon année», poursuit-elle.

Bien évidemment, Maëva Coucke a été interrogée sur sa situation amoureuse actuelle. Mais la jolie rousse a préféré rester discrète sur la question, préférant ne pas s’étendre sur le sujet. Tout en expliquant les raisons de ce choix.

«J'aime garder ça pour moi. Le jour où je sentirai que c'est le bon, je pense que je l'assumerai devant tout le monde oui. Je fais attention car je me dis que lorsque l'on commence une relation, c'est toujours préférable d'attendre un minimum de temps. Si entre-temps il y a une rupture, il n'y a aucun intérêt d'à chaque fois parler d'une nouvelle relation au public. On sait que les gens aiment ça, ils aimeraient tous savoir avec qui on est (rires). Mais lorsque je le ferai, c'est parce que ça fera un certain temps et que je serai sûre de moi et de ma relation», explique-t-elle.