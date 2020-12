Kate et William présentent leur carte de vœux sous forme de belle photo de famille

Comme le veut la tradition, le Duc et la Duchesse de Cambridge ont posé en famille à l’occasion de l’annuelle carte de vœux. Un cliché attendrissant qui réunit Kate, William et leurs trois enfants : Charlotte, George et Louis.

Alors que la crise sanitaire bouscule les habitudes, pas question pour autant de déroger à l’incontournable carte de vœux royale. Kate Middelton et son époux le Prince William ont dévoilé sur le compte Instagram de Kensington, compte officiel du couple, la photo qui figure sur les missives qu’ils enverront à l’occasion de la nouvelle année.

Postée mercredi 16 décembre, elle met en scène le couple dans un esprit « countryside très british » - rondins de bois en arrière-plan et bottes de paille en guise d’assise - accompagné de la princesse Charlotte et des princes George et Louis. Quelques mois à peine après avoir pris la parole en public pour la première fois, les trois enfants posent souriant dans les bras de leurs parents, formant à eux cinq le beau portrait d'une famille soudée et attachante.