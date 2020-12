La nouvelle coupe de cheveux de Griezmann fait réagir Internet

Victoire pour le FC Barcelone. L'équipe de football a battu la Real Sociedad lors de la 19ème journée de Liga, hier soir. Mais un autre détail a retenu l'attention des internautes : la nouvelle coiffure d'Antoine Griezmann.

Le footballeur français du Barçia est apparu lors du match avec deux tresses collées au crâne. Une coiffure qui n'a pas manqué de faire réagir Twitter.

Si certains ont directement détesté, pensant que la coupe de Griezmann «ne pouvait pas être pire»...

WTF has Griezmann done to his hair!!! Just when you thought it couldn't get any worse!!! https://t.co/tri2ygBIcf — Be A Hero (@BeAHero58451380) December 16, 2020

... D'autres se sont montrés franchement perplexes, évoquant des «tresses étranges».

La nouvelle coupe d'Antoine Griezmann a également suscité bon nombre de blagues, certains Twittos la comparant à celle de Britney Spears, ou supposant que le footballeur a un peu trop «joué à la tête à coiffer avec sa fille».

Antoine Griezmann warms up before Barca take on Real Sociedad. pic.twitter.com/PjBVavcMxD — StuIzy75 (@Stoo_Iz75) December 16, 2020

Certains internautes ont rappelé que Griezmann était loin d'être le seul footballeur à arborer ce genre de coupes, validant ainsi sa nouvelle coiffure.

bitches are crying about griezmann's hair while these are their favorite childhood football players lmao pic.twitter.com/2LhbSeMnsH — (@marpetya) December 16, 2020

But manqué

Ce qu'ils ont en revanche moins validé, c'est le but manqué de Griezmann contre la Real Sociedad. Son action a suscité - presque - autant de réactions stupéfaites que sa coupe.

De nombreux internautes se sont demandé «comment Griezmann avait pu rater» un tel but en étant à ce niveau du terrain.

Une chose est sûre : Antoine Griezmann, que ce soit pour sa coupe ou pour son jeu, n'est pas passé inaperçu.