Tom Cruise : l'acteur serait en couple avec la co-star de «Mission : Impossible 7»

Tom Cruise a trouvé l’amour sur le tournage de «Mission : Impossible 7». L’acteur de 58 ans serait en couple avec sa partenaire à l’écran, Hayley Atwell, la comédienne connue pour son rôle dans «Captain America».

Selon le témoignage d’une source au tabloïd britannique The Sun, Tom Cruise et Hayley Atwell se seraient rapprochés dès les premiers jours du tournage du blockbuster. «Le confinement, et toutes les difficultés que cela implique, ont participé à les rapprocher, et ils sont devenus inséparables», précise cette source.

Personne ne connaît les éventuelles affinités de la comédienne avec la scientologie, dont Tom Cruise est un des principaux ambassadeurs. Hayley Atwell a été en couple avec le top model Evan Jones, dont elle s’est séparée en 2015 après deux ans de relation. Tom Cruise est le père de trois enfants, Isabella, 27 ans, et Connor, 25 ans, nés de son union avec Nicole Kidman. Et Suri, 14 ans, qu’il a eu avec Katie Holmes.

Dernièrement, l’acteur a fait la Une de l’actualité avec sa crise de colère – dont la bande audio a été dévoilée – sur le tournage de «Mission : Impossible 7» en raison du non-respect du protocole sanitaire de deux membres de l’équipe de tournage.