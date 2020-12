Kim Kardashian fait un beau geste estimé à 400 000 euros pour Noël

La générosité incarnée. Kim Kardashian endosse le costume de bienfaitrice à l’approche des fêtes. La star a annoncé vouloir offrir 500 dollars à 1000 personnes à l’occasion des fêtes de fin d’année.

C’est sur son compte Twitter que la femme d’affaire et épouse de Kanye West a dévoilé, hier lundi 21 décembre, son intention de venir en aide à des centaines de personnes à l’issue de cette année difficile et inédite. « Salut les gars! 2020 a été difficile, le gens se débattent et beaucoup s’inquiètent de savoir comment ils vont payer leur loyer, mettre de la nourriture sur leur table ou un cadeau au pied du sapin pour leurs enfants - je veux répandre l'amour en envoyant 500 dollars à 1000 personnes » a posté la quadragénaire très attachée à la periode de Noël.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

