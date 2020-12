Blake Lively se moque de sa chevelure en plein confinement

Blake Lively possède un sens de l’autodérision très aiguisé. La comédienne s’est moquée de sa coupe de cheveux, pas très glamour, confinement oblige.

C’est avec un selfie posté sur son compte Instagram que Blake Lively a partagé ses galères capillaires avec ses fans. La jeune femme de 33 ans a détourné la Une d’un magazine Vogue version italienne pour montrer sa belle chevelure blonde emmêlée avec la mention : «Get The Look, 2020 Edition» (‘Copier le look, version 2020’, si on essaie de traduire en français).

© Blake Lively/Instagram

Blake Lively est une habituée des Unes de magazine de mode tel que Vogue, et on sait qu’elle et son mari, l’acteur Ryan Reynolds, ne manquent jamais une occasion de rire d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, l'acteur avait posté – toujours sur Instagram – une photo d’eux sur laquelle il avait photoshoppé maladroitement une paire de bottes sur ses sandales dans un message incitant ses concitoyens à aller voter lors de la dernière élection présidentielle américaine.

© Blake Lively/Instagram

Impossible de ne pas citer également le tweet hilarant de Ryan Reynolds en 2017 où, pour souhaiter un bon anniversaire à sa femme à l’occasion de ses 30 ans, avait posté une photo d’eux mal centrée (il l’a fait exprès, évidemment).

Happy Birthday to my amazing wife. pic.twitter.com/7vulMXqOdp — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 26, 2017

Une chose est certaine, même pendant le confinement, on ne doit pas s’ennuyer chez les Lively/Reynolds.