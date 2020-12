L'étrange tenue de Kim Kardashian pour fêter Noël

Kim Kardashian aime surprendre par ses tenues pour faire sensation. Et les fêtes de Noël ne font pas exception.

La star a partagé sur Instagram plusieurs clichés du réveillon de Noël passé en compagnie d'une partie de sa famille. Et le moins que l'on puisse dire c'est que son choix vestimentaire ne passait pas inaperçu.

Kim Kardashian portait en effet un bustier en latex vert sculpté en forme d'abdos et une jupe en satin, verte également, fendue jusqu'en haut de la cuisse. Tresse géante et boucles d'oreilles surdimensionnées complétaient son look.

Comparée à Hulk ou une tortue Ninja

Le look de l'épouse de Kanye West a suscité une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Bon nombre d'internautes n'ont pas hésité à se moquer, comparant Kim Kardashian à Hulk ou à une Tortue Ninja.

Des moqueries qui n'auront surement pas peiné Kim K puisqu'elle se qualifie elle-même de «Grinch», le célèbre personnage vert interprété par Jim Carrey, sur une autre photo, en compagnie de sa petite soeur Kylie Jenner.