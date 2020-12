Coronavirus : Jennifer Aniston critiquée pour avoir posté une photo jugée inappropriée en pleine pandémie

Les réseaux sociaux sont un univers impitoyable, et Jennifer Aniston vient de l'apprendre à ses dépens, ce samedi 26 décembre. Dans sa story Instagram, l'actrice américaine a posté une photo d'une décoration de Noël qui a particulièrement agacé certains internautes, sur laquelle était inscrite la phrase «Notre première pandémie 2020».

Un trait d'humour qui n'est pas passé en ces temps difficiles, alors que plus de 330.000 Américains sont décédés des suites du coronavirus et que des milliers ont perdu leur travail depuis le début de la pandémie. «Je n'en peux plus des gens riches», écrit un internaute, qui jugeait la photo inappropriée.

Good afternoon to everyone except jennifer aniston for that dumbass ornament she posted — andrea (@lavenderxhoney_) December 26, 2020

“cheers to our first pandemic of 2020, where millions of people died! let’s celebrate that on a Christmas ornament!” — pacho (@sugemidnight) December 26, 2020

TODAY IN “GUESS WHO’S CANCELLED?”: Jennifer Aniston getting backlash for Christmas Ornament that says “Our First Pandemic 2020.” pic.twitter.com/h7ijCOXT6S — Def Noodles (@defnoodles) December 26, 2020

Ses fans volent à sON SECOURS

Si Jennifer Aniston n'a pas répondu à la polémique, ses très nombreux fans se sont empressés de rappeler les nombreuses initiatives prises par la star pour alerter sa large communauté, notamment sur l'importance de porter un masque.

Il y a quelques jours, l'ex-star de Friends tagguait dans ses stories Instagram des petits commerçants en difficulté afin de leur donner de la visibilité, elle qui compte pas moins de 36 millions d'abonnés.