Selena Gomez accuse Facebook de propager la désinformation sur le Covid-19

«Facebook sera responsable de milliers de morts s'il n'agit pas dès maintenant», lâche Selena Gomez sur Twitter. Visiblement en colère, la chanteuse reproche au réseau social de Mark Zuckerberg de ne pas en faire assez pour limiter la propagation des fausses informations concernant le Covid-19.

Pour appuyer son propos, elle a partagé la vidéo de l'intervention d'Imran Ahmed, le fondateur du Centre de lutte contre la haine numérique, sur BBC News. Dans cette séquence il met lui aussi en cause Facebook, assurant que les réseaux sociaux «disent qu'ils font leur maximum» pour endiguer la désinformation sur la pandémie alors qu'«en réalité ils ne font absolument rien».

Scientific disinformation has and will cost lives. @Facebook said they don’t allow lies about COVID and vaccines to be spread on their platforms. So how come all of this is still happening? Facebook is going to be responsible for thousands of deaths if they don’t take action now! https://t.co/IAtDpNT5Tt

— Selena Gomez (@selenagomez) December 30, 2020