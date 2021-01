L'humoriste américain Chris Rock révèle voir un psy 7 heures par semaine depuis le début de la pandémie

Les conséquences psychologiques de la pandémie de coronavirus sont pour certains très lourdes. Au cours d'une interview pour CBS Sunday Morning, l'acteur et humoriste américain Chris Rock a récemment confié voir un psychologue 7 heures par semaine depuis le début de la crise sanitaire.

S'il consultait déjà un psychologue avant la pandémie, Chris Rock a indiqué avoir largement augmenté son nombre d'heures de séances. «Vous devez faire preuve d'honnêteté. Vous devez être prêt à révéler le pire de vous-même toutes les semaines, vous voyez ce que je veux dire?», a-t-il expliqué à la journaliste Gayle King. Le comédien de 55 ans a révélé avoir notamment appris durant ces sessions qu'il pouvait être «vraiment très très dur» avec lui-même.

En septembre dernier, Chris Rock, qui souffre du trouble d'apprentissage non verbal (prendre toutes les phrases de manière littérale et ne pas comprendre les ironies et doubles sens, ndlr) , révélait déjà suivre des thérapies depuis de nombreuses années.

L'impact psychologique de la pandémie

Comme l'humoriste, des milliers de personnes aux Etats-Unis et dans le reste du monde souffrent de l'impact psychologique de la pandémie de coronavirus, à cause notamment des confinements et de l'isolement qu'ils impliquent. Au printemps dernier, jusqu’à 4,6 milliards de personnes étaient confinées dans le monde, soit presque 60 % des habitants de la planète, révélait Le Monde dans un long article.

Selon une étude des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies datant de juin dernier et également mise en lumière par Le Monde, la proportion de personnes souffrant d'états anxieux ou dépressifs (31 %) ou d’un fort état de stress (26 %) est au moins trois ou quatre fois plus élevée qu’elle ne l’était en 2019, aux Etats-Unis.