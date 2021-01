Justin Bieber va-t-il bientôt devenir pasteur ?

Les voies du Seigneur sont impénétrables, paraît-il. Sauf peut-être pour Justin Bieber, qui serait en train de se former à devenir pasteur.

Très engagé dans l'église évangélique chrétienne Hillsong, le chanteur serait en train de passer un cap dans son implication auprès de cette communauté, à en croire les sites internet de Page Six et du Daily Mail. Son grand ami Carl Lentz, un prédicateur au look de hipster de l'église Hillsong, vient d'être limogé de l'organisation qu'il dirigeait depuis 2010. La raison ? Il aurait trompé sa femme. L'église, connue pour ses positions homophobes et extrêmistes, aurait contraint Carl Lentz à quitter son poste suite à des «fautes morales», selon le site de Ok ! Magazine. De quoi pousser Justin Bieber à vouloir occuper ce poste vacant. «Justin ne s'est jamais senti aussi heureux et sain, il dit qu'il doit bien ça à l'église. (...) Il veut devenir un prêtre à part entière d'ici à l'année prochaine», a confié un membre de l'église au site people.

Tombée très tôt dans les affres de la drogue et d'arrestations en tous genres, la jeune star devrait beaucoup à ce culte et notamment à Carl Lentz, sorte de phare dans ses nuits de débauches, devenu au fil du temps l'un de ses amis proches. Certains chuchotent même que ce «second père» lui aurait «sauvé la vie» et ne serait pas étranger à son mariage avec Hailey Baldwin, qui l'aurait notamment apaisé après sa relation tumultueuse avec Selena Gomez.

Désormais, l'interprète de «What do you mean» serait prêt à prendre son envol spirituel, sans toutefois tirer un trait sur sa vie artistique, comme en témoigne l'une des sources de Ok ! Magazine : «Justin n'a pas l'intention d'abandonner sa carrière musicale, mais il pense qu'il y a un plus grand appel pour lui». Voilà qui devrait rassurer ses nombreux fans.

Un entrejambe très commenté

Une carrière qui fait toujours parler, notamment par le biais d'une vidéo plutôt suggestive. Et ce que ce court film laisse entrevoir ne va pas vraiment de paire avec la vie au sein d'une communauté très extrêmiste en matière de moeurs. Dans le clip de sa chanson «anyone», le chanteur - qui interprète un boxeur - apparaît à de nombreuses reprises en slip. Et dans une courte vidéo promotionnelle publiée sur Instagram, la star se montre tout aussi dénudée, jambes écartées, laissant deviner ce qui se cache sous le seul tissu qui recouvre ses attributs masculins.

Rien de très coquin donc, mais assez pour provoquer des réactions plus que mitigées auprès d'une autre communauté : celle de ses fans.