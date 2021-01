Prince Harry : sa biographe enchaîne les critiques à son égard

La biographe du prince Harry, Angela Levin, n’a pas mâché ses mots à son égard dans un article rédigé pour le site britannique du Sunday Telegraph, où elle assure qu’il n’est plus que «l’ombre de lui-même».

Angela Levin connaît bien le prince Harry puisqu’elle avait publié sa biographie en 2018, après avoir passé plusieurs mois dans son sillage. Manifestement déçue par les récents choix du frère de William, elle n’hésite pas à pointer du doigt l’influence négative de sa relation avec Meghan Markle dont il a adopté «docilement» les manières, «s’effaçant volontiers derrière elle».

«Meghan Markle s'est épanouie dans sa Californie natale, Harry, quant à lui, est devenu l'ombre du prince que j'ai connu une fois autrefois. (…) Bien sûr, il ne serait pas le premier homme à être fasciné par une belle femme avec un objectif différent qu'il adopterait ensuite comme étant le sien», lance-t-elle dans son article publié sur le site du Sunday Telegraph.

Angela Levin semble par ailleurs ulcérée de découvrir que le prince Harry a changé d’accent pour «s’adapter» au langage de la Côte Ouest américaine. Pour elle, si le prince Harry affichait autrefois une capacité «à donner de l’espoir et de la force aux gens», il a aujourd’hui fait le choix de «cacher sa famille» dans un somptueux manoir de plusieurs millions de dollars en Californie, et ce en pleine crise sanitaire, «lui donnant ainsi l’air d’être déconnecté», proclame-t-elle.

Des revenus «indécents»

Angela Levin s’en prend également aux contrats signés par le couple – notamment avec Netflix et Spotify – dans lesquels elle voit une forme d’indécence insupportable «à l’heure où des centaines de milliers de gens se voient basculer dans la précarité», écrit-elle. La biographe s’interroge enfin sur l’avenir du prince Harry au moment où le couple tente de renégocier leur contrat «Megxit», avec l’espoir de pouvoir rester des membres de la famille royale non actifs tout en conservant leur patronage, et ainsi garder les privilèges qui vont avec.

«Sa famille et tous les privilèges que cela implique lui manquent peut-être», explique-t-elle, laissant également entendre que le prince Harry souhaiterait «renouer avec les organismes de bienfaisance qu’il soutenait autrefois», mais aussi récupérer ses titres militaires honorifiques. «Ou peut-être se rend-il simplement compte que la royauté est éternelle, mais pas la célébrité», lâche Angela Levin en conclusion.