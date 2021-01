Quelle somme Meghan Markle a-t-elle dépensée pour sa garde-robe en 2020 ?

L’heure est aux économies pour l’épouse du prince Harry. En 2020, la trentenaire a divisé par quatre le budget consacré à sa garde-robe par rapport à l’année précédente.

Tel est le constat fait par le Daily mail, s’appuyant sur une enquête menée par Femail. Ainsi, selon leur calcul, la duchesse aurait considérablement réduit le coût de sa garde-robe. Alors qu’en 2019 le budget alloué à ses tenues vestimentaires avait été estimé à 235 000 euros, la jeune femme n’aurait dépensé qu’environ 49 000 euros pour garnir son dressing de nouvelles pièces en 2020. Une diminution des dépenses de plus de trois-quarts, que l’on peut notamment mettre sur le compte du « Megxit », qui a conduit le couple à renoncer à son titre royal et à se désengager de ses devoirs envers la couronne, afin de bénéficier d’une plus grande liberté et de devenir financièrement indépendant.

Une liberté qui a toutefois privé le couple d’une enveloppe accordée par le Prince Charles à son fils Harry et à son épouse pour couvrir les dépenses liées à leurs engagements et à leurs devoirs de représentations. Pas de quoi déranger Meghan Markle, installée avec son époux et leur fils Archie en Californie depuis mars dernier, qui a tout simplement resserré les cordons de la bourse. Une démarche que l'ex-actrice de 39 ans avait amorcé en 2019, puisque le coût de son dressing cette année-là avait déjà été réduit de moitié par rapport à 2018, estimé à l'époque à plus de 400 000 euros.