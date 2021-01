Zoë Kravitz : l'actrice divorce après 18 mois de mariage

Zoë Kravitz s’est séparée de Karl Glusman, qu’elle avait épousé en juin 2019.

L’actrice américaine de 32 ans a demandé le divorce le 23 décembre, a fait savoir le magazine People.

La star, qui incarnera Cat Woman au côté de Robert Pattinson dans The Batman, et le comédien, vu notamment dans le film Love de Gaspard Noé et lui aussi âgé de 32 ans, s’étaient rencontrés en 2016. Leurs fiançailles avaient ensuite été annoncées en octobre 2018.

La cérémonie de mariage avait été célébrée dans un hôtel particulier du XVIe arrondissement appartenant au père de Zoë, le chanteur Lenny Kravitz, en présence de nombreuses personnalités telles que Reese Witherspoon, Eddie Redmayne, Cara Delevingne, ou encore Alicia Keys.

Zoë Kravitz avait posté une photo prise le jour J à l’occasion de leur premier anniversaire de mariage.

Un message auquel Karl Glusman avait répondu avec un commentaire qui laissait transparaître quelques tensions dans leur couple : « Un an. Pas l'année à laquelle nous nous attendions... mais j'avais l'impression que si nous arrivions à la passer, nous pouvions tout affronter», avait-il d'abord expliqué. « Je t'aime plus que tout. Tu es ma meilleure amie. Tu me fais craquer et tu fais fondre mon cœur. Tu me fais monter sur mes grands chevaux et me défies de grandir. Je t'aime pour ça. Et je ferai tout et n'importe quoi pour toi jusqu'au jour de ma mort ».

Reste à savoir si les anciens amoureux parviendront à rester bons amis malgré leur divorce. Si les raisons de leur rupture ne sont pas connues, les fans ont cependant remarqué que contrairement à Zoë Kravitz, Karl Glusman a récemment décidé d’effacer tous les clichés de son ex de son compte Instagram.