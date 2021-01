Aya Nakamura officiellement célibataire ?

Aya Nakamura célibataire ? Plusieurs indices laissent en tout cas penser que la chanteuse a rompu avec son petit ami Vladimir Boudnikoff en ce début d’année 2021.

L’interprète de «Pookie», qui a officialisé il y a quelques semaines à peine sa relation avec le producteur de musique en postant un tendre cliché, semble en effet avoir mis un terme à leur histoire.

Le 30 décembre dernier, la star de 25 ans avait publié sur son compte Instagram, suivi par plus de 2,5 millions de personnes, une série de photos sur lesquelles on pouvait la voir au côté de son chéri, à Dubaï, où elle a donné un concert pour le Nouvel An.

Des clichés remplis d’amour qui ont depuis été supprimés par l’artiste révélée en 2017 avec son célèbre titre «Djadja». Quant à Vladimir Boudnikoff, il a de son côté posté en story des photos du désert en écrivant en dessous de l’une d’entre elles : «Tout devient beaucoup plus clair».

De plus, comme en témoignent ses autres publications, il a semble-t-il pris l’avion tout seul pour rentrer en France. Tout porte donc à croire que ce séjour, qui avait visiblement bien commencé, s'est mal terminé.

Et ce n’est pas tout. Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ont participé à la même soirée ce dimanche 3 janvier. Mais en story Instagram, la jeune maman a seulement posté une photo où elle apparaît seule, avec en fond sonore, la chanson «Céliba Ka Ba» de Saa'Turn ft DJ Mafieu.

Enfin, selon le média People, la chanteuse, qui compte sur Twitter près d'un million de suiveurs, avait retweeté un message qui disait : «Aya célibataire». Autant d’éléments qui semblent confirmer la fin de leur (courte) idylle.