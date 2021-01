Booba clashe Mister V et Squeezie qui réagissent avec humour

A nouvelle année, nouveaux ennemis ? Booba fait de nouveau le buzz avec son dernier clash visant Squeezie et Mister V.

Sur Twitter où il officie désormais - il a été banni d'Instagram - le rappeur partage et reprend la publication d'un internaute qui s'en prend au youtubeur (et rappeur) Squeezie. Dans la publication d'origine, cet internaute critiquait le rap français dans son ensemble, sur fond de clash avec le rappeur américain Young Thug, et dénonçait l'arrivée dans le milieu de Squeezie. «Des youtubeurs gagnent des cérémonies avec un album rap alors que ces mêmes rappeurs n'ont jamais été nominés dans ce genre de cérémonie !!!», peut-on lire dans le post, accompagné d'une photo du youtubeur star avec son trophée des NRJ Music Awards.

Des propos approuvés donc par Booba, qui en rajoute une couche, ajoutant le nom de Mister V dans l'affaire. «Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss (j'le connais même pas) oui V j'ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo (sic)», écrit-il. «Au pire signalez-moi bande de quiches !», ajoute-t-il.

Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss ( j’le connais même pas ) oui V j’ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder . Au pire signalez moi bande de quiches! pic.twitter.com/9JseHIT775 — Booba (@booba) January 5, 2021

Des attaques qui visiblement n'ont pas touché les premiers concernés, qui ont répondu avec humour au Duc de Boulogne. Sur Twitter, Squeezie a ainsi changé son nom, se rebaptisant «Lahuiss», comme l'a appelé Booba.

Mister V, quant à lui, a réagi en postant une photo de son personnage dans NBA2K, arborant un air éteint.