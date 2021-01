Divorce de Kim Kardashian et Kanye West : à combien est estimée leur fortune ?

Alors que les rumeurs de divorce entre Kim Kardashian et son mari Kanye West semblent se confirmer pour de bon, les spéculations vont bon train, notamment autour du partage de leurs fortunes colossales.

La fortune de Kanye West est estimée à 1,3 milliard de dollars. Un chiffre qui lui a permis d’entrer dans le prestigieux club des milliardaires, selon le magazine Forbes, qui a révélé ce montant en avril dernier. Si sa musique a participé à cette fortune, «Yeezy», sa marque de baskets créée en collaboration avec Adidas, a également fait grimper en flèche ses revenus.

Suite à cette annonce, le rappeur aurait envoyé un message au magazine pour donner sa version. Il affirmait que sa fortune ne s’élèverait «pas à 1 milliards, mais à plus de 3,3 milliards puisque personne chez "Forbes" ne sait compter».

Le magazine avait répliqué, non sans ironie, avoir appliqué «la règle Trump» pour faire ses calculs : «prendre le chiffre que le président persiste à donner, le diviser par 3, puis partir de là pour aiguiser notre estimation».

Kanye West porté par Kim Kardashian ?

Forbes expliquait que Kanye West était devenu milliardaire alors qu'il n'était à la tête «que» d'une centaine de millions de dollars lors de son union, en 2014, avec la star Kim Kardashian. Cette dernière a également largement augmenté sa richesse depuis, passant d'une fortune d'environ 30 millions de dollars en 2014 à une valeur estimée à 370 millions de dollars l'été dernier.

En juin dernier, Forbes rapportait que Kim Kardashian avait gagné 49,5 millions de dollars en 2019, la plaçant à la 48e place de sa liste des célébrités les mieux payées. Sa richesse proviendrait en priorité de sa société de cosmétiques et de parfums KKW Beauty - une entité qui a généré environ 100 millions de dollars de ventes en 2019.

D'autre part, sa marque de sous-vêtements inclusive, Skims, a levé 5 millions de dollars en capital-risque auprès de la société Imaginary Ventures. En plus de tout cela, Kim Kardashian pourrait gagner jusqu'à un million de dollars pour chaque publication sponsorisée sur ses réseaux sociaux et génère des revenus grâce à la télévision et aux jeux mobiles.

Selon l'avocate de la famille, un divorce pourrait soit briser la fortune individuelle du couple, soit leur permettre de se quitter avec ce qu'ils possédaient lors de leur mariage.