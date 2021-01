Dr. Dre : la maison du rappeur visée par un cambriolage pendant son hospitalisation ?

Alors que Dr. Dre était hospitalisé après avoir été victime d’une rupture d’anévrisme, sa maison de Brentwood à Los Angeles aurait été la cible d’une tentative de cambriolage.

Selon les forces de l’ordre, quatre suspects auraient été appréhendés alors qu’ils s’apprêtaient à passer à l’acte. C’est lors d’une tournée de surveillance dans le quartier de Brentwood que les policiers ont repéré un véhicule qui a attiré leur attention. A l’intérieur, plusieurs outils tels que des scies et des pieds de biche auraient été retrouvés. Une enquête a été ouverte par la police de Los Angeles. Les quatre suspects ont été placés en détention provisoire.

People tried to rob Dr. Dre’s home while he’s in the hospital. Damn... pic.twitter.com/VsD3YpK9NU

— Rex Chapman (@RexChapman) January 6, 2021