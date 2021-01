Dr. Dre : le rappeur légendaire hospitalisé pour une suspicion de rupture d'anévrisme

Le rappeur et producteur de légende Dr. Dre a été hospitalisé à Los Angeles suite à une suspicion de rupture d'anévrisme cérébral. Sur les réseaux sociaux, ses fans et amis ont été dévastés par la nouvelle.

A l'annonce de cette nouvelle inquiétante, de nombreux rappeurs et amis de la star ont pris la parole pour apporter leur soutien. Le rappeur Ice Cube a notamment tweeté : «Envoyez votre amour et vos prières à l'ami Dr. Dre ». Quant à Snoop Dogg, il a écrit sur Instagram : «Remets-toi Dr. Dre, nous avons besoin de toi».

Dr. Dre - de son vrai nom Andre Romelle Young-, est un artiste légendaire dans le milieu du hip-hop et du rap, qui est notamment à l'origine du lancement du gangsta rap et du G-funk de la côte ouest. Âgé de 55 ans, il a travaillé avec les plus grands, comme Snoop Dogg ou Eminem. Fort heureusement, le rappeur a donné des nouvelles rassurantes sur Instagram.

«Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur intérêt et leurs bons vœux. Je vais très bien et je reçois d'excellents soins de la part de mon équipe médicale», a rassuré Dr. Dre. «Je vais bientôt sortir de l'hôpital et rentrer chez moi. Merci à tous les grands professionnels de la médecine aux Cèdres. One love !» a-t-il indiqué en légende d'un cliché noir et blanc, sur lequel il figure de dos face à une console dans un studio d'enregistrement.

Une année difficile pour Dr. Dre

Le rappeur a connu une année 2020 éprouvante côté vie privée. Après 24 ans de mariage, sa femme Nicole Young a demandé le divorce pour cause de quotidiens incompatibles. Elle a notamment réclamé une pension qui lui sera directement versée, en raison de l'âge de ses enfants jugés «trop grands» pour recevoir une pension alimentaire. Dr. Dre a accepté cet accord mais a refusé de procéder à un partage égalitaire des biens, sa fortune colossale s'établissant à 800 millions de dollars.

Dr. Dre est en effet le quatrième rappeur le plus riche au monde derrière P.Diddy, Jay-Z et Kanye West.