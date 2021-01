Kim Kardashian vient d'empocher la somme de 200 millions de dollars

Un peu plus de trois ans après le lancement de KKW, sa marque de produits de beauté, Kim Kardashian vient de vendre 20% de son entreprise à une entreprise privée pour 200 millions de dollars (162,5 millions d’euros).

L’opération entre Kim Kardashian et la marque Coty – la même société qui avait racheté 51% des parts de la société de Kylie Jenner en novembre 2019 pour 600 millions de dollars (487,5 millions d’euros) – avait été révélée le 29 juin dernier. Elle est aujourd’hui officielle, et finalisée.

«Je suis si fière de la manière dont la marque KKW s’est développé ses quatre dernières années, et il me tarde de travailler avec Coty pour la nouvelle phase d’innovation, de développement et la capacité à proposer de nouveaux produits aux consommateurs à travers le monde», a réagi Kim Kardashian, qui affirme rester impliquée sur la partie créative du développement des produits, dans un communiqué.

C’est en 2017 que Kim Kardashian a lancé sa marque KKW avec une crème pour le visage, suivie d’autres produits cosmétiques, avant d’enchaîner avec un premier parfum au mois de novembre de la même année. Elle n’a cessé de se développer depuis, et ce de manière exponentielle. L’alliance de Kim Kardashian avec Coty devrait s’accompagner d’une diversification des produits, notamment dans l’hygiène intime, ou encore les soins pour les cheveux et pour les ongles.