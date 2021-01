Invasion du Capitole : un ex-mari de Britney Spears parmi les émeutiers

Un visage connu a été repéré parmi les militants extrémistes pro-Trump qui ont envahi le capitole, mercredi soir à Washington, aux Etats-Unis. L'ex-mari de Britney Spears était l'un des émeutiers insurrectionnels.

C'est ce que le média britannique TMZ a révélé ce jeudi, photos à l'appui. Sur un selfie posté par le principal intéressé sur son compte Facebook, on peut voir un des ex-maris de la chanteuse entouré de militants pro-Trump devant le Congrès américain, qu'ils prendront d'assaut quelques minutes plus tard.

Mais attention, il ne s'agit pas de Kevin Federline - avec qui Britney Spears a eu deux enfants - mais de Jason Allen Alexander.

L'homme ne cache pas ses postitions politiques sur sa page Facebook, accessible au public.

Ce dernier a été beaucoup moins marquant dans le parcours sentimental de l'artiste, puisque leur vie conjuguale aura duré à peine 50 heures.

