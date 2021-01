Le prince Harry et Meghan Markle abandonnent les réseaux sociaux

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont décidé de quitter les réseaux sociaux, où ils ont été la cible de messages haineux, et n'ont pas l'intention d'y retourner.

Comme le rapporte ce dimanche 10 janvier le journal britannique The Sunday Times, le couple princier, qui avait déjà arrêté d'utiliser leur compte Instragram en avril 2020, après avoir cessé d'être des membres actifs de la famille royale, n’utilisera plus Twitter, ni Facebook.

Une source proche du duc et la duchesse de Sussex, qui vivent désormais aux États-Unis, a déclaré auprès du média qu'ils n’avaient «pas prévu» d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir leur nouvelle fondation, baptisée Archewell, et qu'il était «très peu probable» qu’ils y retournent.

D’après l’hebdomadaire les deux trentenaires sont désabusés par la «haine» qu'il ont rencontré sur les plateformes. La maman du petit Archie s'était déjà confiée sur l'expérience «presque insurmontable» des trolls sur Internet, dans le podcast «Teenager Therapy».

«On m'a dit qu'en 2019, j'étais la personne la plus trollée au monde, hommes et femmes», avait-t-elle déclaré. Au cours de l’entretien, l’ex-actrice américaine de 39 ans avait également évoqué le sentiment «d'isolement» et les conséquences «néfastes» des abus en ligne.

Cette nouvelle intervient en plein questionnement autour de la diffusion des discours haineux sur les réseaux sociaux. Ce samedi 9 janvier, Twitter a suspendu de façon permanente le compte de Donald Trump.

Le réseau social a pris cette décision en raison du «risque de nouvelles incitations à la violence» après l'attaque de centaines de ses partisans contre le Congrès à Washington.