Mort de Georges Pernoud : les personnalités rendent hommage au présentateur de Thalassa

La famille de Georges Pernoud a annoncé lundi le décès du créateur et animateur historique de Thalassa. Attristées par la nouvelle, de nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage à cette figure emblématique de France 3, qui a bercé les vendredis soirs de nombreux Français en mettant en avant les beautés du monde maritime, et les hommes et les femmes qui vivent la mer au quotidien.

« Avec Thalassa qu’il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernoud a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages. À notre génération, aujourd’hui, de protéger cette nature qu’il nous a appris à connaître », a ainsi écrit le président de la République Emmanuel Macron.

Avec Thalassa qu’il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernoud a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages. À notre génération, aujourd’hui, de protéger cette nature qu’il nous a appris à connaître. Pensées pour ses proches et pour ses collègues. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 11, 2021

La Marine nationale rend hommage à George Pernoud, amoureux de la mer et véritable marin dans l’âme. Avec les caméras de #Thalassa, il a fait embarquer avec lui sur nos bâtiments des générations de français, pour leur faire découvrir les missions et les valeurs de notre Marine. pic.twitter.com/69aO6wnuJf — Marine nationale (@MarineNationale) January 11, 2021

40 ans aux commandes de @ThalassaOff, plus de 1700 numéros présentés et toujours la même passion.





Merci #GeorgesPernoud de nous avoir transmis cet amour du monde maritime et fait voyager tant de téléspectateurs. Bon vent ! pic.twitter.com/ziQf2QNxeu — France 3 (@France3tv) January 11, 2021

Georges Pernoud a mis les voiles



Merci capitaine de nous avoir entraînés dans votre sillage, de nous avoir fait aimer la mer, depuis la terre ou les flots dans #Thalassa.





Ce matin, c’est une larme de fond qui nous atteint.



Toutes mes pensées pour ses proches. pic.twitter.com/GYi2F545Ad — Jamy Gourmaud (@gourmaud_jamy) January 11, 2021

Il était l’une des plus grandes figures du service public #hommage dans votre #13h @France2tv merci pour tout Mr Pernoud



Pensée à ses proches pic.twitter.com/kJemOp63wb — Julian Bugier (@JulianBugier) January 11, 2021

Il nous a fait rêver de mer et d’aventures. Ses émissions étaient un rendez-vous immanquable à la maison.





Merci et bon voyage monsieur Pernoud. https://t.co/c9gOvGMV20 — Hugo Clément (@hugoclement) January 11, 2021

« Homme libre, toujours tu chériras la mer !



La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme »



Merci à Georges Pernoud « sentinelle » de la protection du littoral et des océans#Thalassa https://t.co/a5PRzFfSoa — Delphine Batho (@delphinebatho) January 11, 2021

Avec ses 1000 kilomètres de côte méditerranéenne, @MaRegionSud rend hommage ce matin à tous les amoureux de la mer. Je me souviens de ce merveilleux générique de @France3tv qui, si souvent, était suivi d’images de notre région. Grands souvenirs pour tant de familles ! pic.twitter.com/0NPm38NZ5N — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) January 11, 2021

Georges Pernoud est mort et avec lui une partie de mon enfance s’en va. À le regarder tous les vendredis soir il aura fait de moi un amoureux de la mer et de ses peuples. https://t.co/CiNiSBZl46 — Benoît Payan (@BenoitPayan) January 11, 2021

En 4 décennies de @ThalassaOff Georges Pernoud a tant fait pour la mer, la biodiversité marine, le littoral et la vie en bonne intelligence avec les activités humaines.



Merci pour cette grande œuvre de service public.



Mes condoléances à sa famille et ses proches.





cc @F3Languedoc https://t.co/cgCaPJ74UG — Carole Delga (@CaroleDelga) January 11, 2021

Pensées affligées par la mort de Georges Pernoud. Il a initié des millions de personnes à l'enchantement par la mer. Avec lui, #Thalassa reste un cri de joie comme il y a 2000 ans pour Xénophon ! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 11, 2021

Georges #Pernoud aimait Cannes où jeune il avait travaillé sur la plage d'un hôtel puis réalisé de belles émissions. Présentateur historique de Thalassa, il était un grand ambassadeur de notre patrimoine maritime. Sa mémoire nous enjoint à poursuivre nos efforts pour le protéger. — David Lisnard (@davidlisnard) January 11, 2021

J’apprends avec vive émotion la mort de Georges Pernoud. Très humain, il aura été l’un des grands défenseurs du service public de TV. Surtout il fut décisif dans l’ouverture vers la mer de notre « pays de terriens » avec #thalassa. Mes pensées à sa famille et amis #georgespernoud — Eric Coquerel (@ericcoquerel) January 11, 2021

Bon vent mr pernoud... il est entré dans l ´histoire de la Tv ... #thalassa #pernoud pic.twitter.com/wqWj3w6zyA — Julien Courbet (@courbet_julien) January 11, 2021

Quel douloureux week end pour la télé française . Cette fois c’est Georges Pernoud, présentateur emblématique et si populaire de thalassa qui nous a quitté . Il nous a appris à aimer et respecter la mer . C’est bien triste. https://t.co/ty7Haq1IVJ — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) January 11, 2021

Son "Bonsoir" de ténor restera. Son engagement pour la planète aussi. Pendant 40 ans d'émission #thalassa, Georges Pernoud a beaucoup contribuer à la prise de conscience écologique. Par la mer, il a révélé à des millions d'entre nous que nous sommes des terriens. #georgespernoud — Éric Piolle (@EricPiolle) January 11, 2021

Plein de mots et d'images reviennent immédiatement en évoquant Georges #Pernoud : pêcheurs, grand large, aventure, océans, marées noires...



Georges a écrit cette histoire.



Et son rire bien sûr. Merci pour tout. pic.twitter.com/TN3Jx4fAxQ — Francis Letellier (@letellier_ftv) January 11, 2021

Grace à #Thalassa, Georges Pernoud avait réussi à faire connaître et aimer la mer à la France entière. Grand homme de télévision, il avait choisi #Marseille pour sa première émission, en 1975 ! Pensées chaleureuses et émues, pour sa famille comme pour ses anciens collègues pic.twitter.com/pESjpXrjn4 — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) January 11, 2021

L’émission Thalassa, c’était la messe de la mer. Et le père #pernoud son premier serviteur. — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) January 11, 2021

Hommage ému à #GeorgesPernoud qui a accompagné et fait voguer avec passion les Français sur toutes les mers et les océans pendant plus de 40 ans. Infatigable créateur et présentateur de grands programmes de #servicepublic #Thalassa #fautpasrêver



Bon vent Monsieur! — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) January 11, 2021

Georges Pernoud a pris la mer pour toujours! Adieu au grand marin , adieu Thalassa!! France 3 , La télévision, et tous les français ne l’oublierons jamais. — Serge Moati (@SergeMoati) January 11, 2021

Quelle tristesse que la disparition de Georges Pernoud. Merci cher Georges de nous avoir fait rêver, réfléchir, découvrir la mer et le monde. C’était si bien et si utile. Tellement « service public »... Que tu incarnais à merveille. Repose en paix. https://t.co/mLFBIwHUur — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) January 11, 2021

En 2017, France 3 avait rendu hommage « à celui qui, à travers ses 1.704 numéros de Thalassa depuis le 25 septembre 1975, a mené avec la rédaction de Thalassa des reportages et des enquêtes de grande qualité sur le monde de la mer et ceux qui en vivent ». « C'est avec une très grande émotion et de tout coeur que je vous souhaite à toutes et à tous : bon vent, avait déclaré l’animateur au cours de son tout dernier numéro.

Fanny Agostini, qui avait pris sa relève cette année-là, lui a rendu hommage sur les ondes d’Europe 1