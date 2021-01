Brian Austin Green : sa relation avec Sharna Burgess officialisée sur Instagram

Brian Austin Green vient d’officialiser sa relation avec la danseuse australienne Sharna Burgess, connue outre-Atlantique pour sa participation à l’émission «Danse avec les stars», sur Instagram.

L’ancien acteur de la série Beverly Hills : 90210, qui est séparé de Megan Fox depuis près d’un an, avait déjà confirmé leur idylle naissante dans une interview donnée à l’émission américaine Access le 9 janvier dernier, expliquant qu’ils s’étaient rencontrés grâce à un rendez-vous organisé par leurs managers respectifs.

«Ça se passe très bien. C'est encore récent, donc on ne met pas d'étiquette sur notre relation, mais on apprécie beaucoup de passer du temps l'un avec l'autre. (...) C'est une femme merveilleuse. Elle est vraiment adorable, bienveillante, passionnée et drôle. Je me sens béni en ce moment», explique Brian Austin Green.

Mais dans l’ère moderne des peoples, rien n’est vraiment officiel tant que la nouvelle n’est pas passée par la case Instagram. Et c’est désormais chose faite, puisque Sharna Burgess vient de publier un cliché d’elle et du comédien en train de s’embrasser langoureusement sur le célèbre réseau social, avec la mention «LUI».

Le couple vient de passer ses premières vacances à Hawaï pour le Nouvel An, où ils ont séjourné à l’hôtel Four Seasons selon le site américain eonline.com, là où Brian Austin Green avait épousé Megan Fox en 2010. Cette dernière est aujourd’hui en couple avec le rappeur et acteur américain, Machine Gun Kelly.